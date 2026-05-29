Цена нефти Brent опустилась ниже $91 впервые с 17 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года составляла $90,94 за баррель, опускаясь на 1,9% к закрытию прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE на 12:19 мск. В последний раз июльский фьючерс на Brent торговался ниже $91 за баррель 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

К 13:00 мск индикатор замедлил падение на уровне $91,13 за баррель. Одновременно с Brent июльский фьючерс на нефть марки WTI снижался на 1,83% — до $87,27 за баррель. По состоянию на 13:12 мск показатель составлял $87,43 за баррель (-1,65%).