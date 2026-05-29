В МЧС опровергли сообщения о запрете на использование телефонов на АЗС

МЧС России не рассматривает введение запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях, сообщили в ведомстве. Ранее ТАСС писал, что с 1 июня на АЗС ужесточаются противопожарные правила, из-за чего телефонами нельзя будет пользоваться вне салона автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций»,— указано в сообщении МЧС.

ТАСС со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирину Гребневу уточнял, что сотрудники АЗС могут вызвать полицию, если клиенты будут пользоваться телефонами. Исключение — оплата по QR-коду на терминале. «Автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список»,— отмечала госпожа Гребнева.