Как по рецепту

Современные эффективные лекарственные препараты — одна из основ системы здравоохранения. Развитие фармацевтической промышленности в России поддерживает национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья».

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Первые результаты нацпроекта говорят об устойчивом прогрессе в сфере производства российских лекарств. Их доля на открытом рынке в прошлом году достигла 63%, а в сегменте госзакупок — более 80%. За этими цифрами стоит многолетняя работа по импортозамещению. Несмотря на ограниченный доступ к зарубежным разработкам, отечественная фармацевтика уверенно наращивает научную базу и шаг за шагом занимает ниши, где прежде доля импорта была превалирующей. Перед отраслью сегодня стоят амбициозные задачи: до 2030 года поднять до 80% долю стратегически значимых отечественных препаратов, полностью произведенных в России, наладить выпуск более 1,1 тыс. лекарственных препаратов и 3,4 тыс. медицинских изделий, внедрить в клиническую практику не менее половины созданных при поддержке нацпроекта разработок. А долю российских медицинских изделий в общем рынке предстоит поднять до 40%.

С опережением плана

Сейчас отечественные предприятия выпускают 86% лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), около двух третей из них — с использованием российских фармацевтических субстанций.

За последние годы в стране открыто более 80 новых производственных площадок, общее число производителей превысило 520. Зависимость от импорта по ключевым позициям существенно сократилась. По сути, Россия трансформировала структуру рынка и снизила критическую зависимость от импорта в жизненно значимых терапевтических группах — с уходом иностранных компаний эта задача стояла довольно остро.

«Локальное производство лекарственных препаратов имеет большое значение для обеспечения системы здравоохранения России,— отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.— Отечественная фармацевтическая отрасль характеризуется наличием сильных производителей, а также научных коллективов, способных конкурировать на мировом уровне».

Как заявил глава правительства Михаил Мишустин, нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» позволит скоординировать усилия в области сбережения здоровья населения страны, усилить поддержку исследований и выпуска лекарств для лечения онкозаболеваний, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, поражения легких, сахарного диабета.

«Наши специалисты станут активнее внедрять в клиническую практику биомедицинские клеточные продукты и продукты на основе тканевой инженерии»,— сказал премьер.

Особое внимание будет уделено геномным технологиям для диагностики и терапии, регенеративной медицине, искусственному интеллекту.

От субстанций до инноваций

Развивается производство различных медицинских изделий — от простых расходников до тяжелого диагностического оборудования.

«Без внедрения на отечественных предприятиях передовых технологий и новых разработок невозможно эффективное развитие фармацевтической промышленности. Именно поэтому создание оригинальных инновационных препаратов является одним из наших ключевых приоритетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— заявил Антон Алиханов.

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В этом году перечень ЖНВЛП пополнился 18 новыми препаратами, которые ранее не производили в России. Они нужны для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета второго типа, хронического гепатита С, шизофрении, псориатического и подагрического артритов, болезней почек, тромбоза глубоких вен и обструктивных заболеваний дыхательной системы. Список отечественных препаратов для лечения наиболее сложных и тяжелых заболеваний постепенно будет пополняться. Уже сейчас отечественные производители закрывают более 80% потребности Минздрава в онкопрепаратах, включая таргетную терапию на основе моноклональных антител, а доля российских радиофармпрепаратов в клинической практике превысила 97,5%.

Существенные изменения происходят и в вакцинопрофилактике. Вакцины, произведенные в России и из отечественных компонентов, охватывают 11 из 12 возбудителей, включенных в Национальный календарь прививок. В 2025 году стартовал выпуск отечественной вакцины против вируса папилломы человека, планируется запуск первого в России производства менингококковой вакцины — ее стоимость минимум на 20% ниже, чем у распространенного китайского средства. Ведется разработка препаратов, не имеющих мировых аналогов. С 2025 года клинические исследования проходят 14 лекарственных препаратов и 23 медицинских изделия. Среди них — персонализированная мРНК-вакцина против глиобластомы. Разработан принципиально новый подход к лечению сахарного диабета второго типа.

Сокращается срок, в течение которого идея трансформируется в готовый препарат. Этому, в частности, способствуют новые компьютерные технологии и уникальное оборудование. Например, в Томске разработан алгоритм компьютерного дизайна молекул. Он ускоряет поиск перспективных соединений в 100–1 тыс. раз, а точность предсказаний — более 86%. То, на что раньше уходили годы скрининга, теперь решается за недели. Инновации внедряют и на этапе синтеза готового соединения. В Уфе запущен пептидный синтезатор, на котором автоматический синтез занимает один-три дня вместо недели ручных операций. Это существенно ускоряет получение молекул для диагностики и терапии.

Новые возможности для роста

Все эти достижения создают базу для дальнейшего развития российской фармацевтики. Однако разработка препарата — это только начало его большого пути. Дальше необходимы поддержка и формирование осознанного и стабильного спроса на инновации.

Нацпроект очень масштабный. «Он играет важную роль не только для здравоохранения, но и смежных отраслей,— считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— Развитие отечественной фармацевтики и появление российских препаратов — важное направление с точки зрения технологической и лекарственной безопасности. При этом замещение всех импортных препаратов не должно становиться самоцелью. Такой практики нет и в мировой системе здравоохранения».

До 2030 года отрасли предстоит решить несколько непростых задач. Прежде всего наладить внутри страны полноценное производство активных фармацевтических субстанций, чтобы не зависеть от зарубежных поставок сырья. Параллельно необходимо сократить путь новых разработок от лабораторных испытаний до серийного выпуска и клинического применения.

«Наряду с задачами импортозамещения и локализации производства важно стимулировать развитие собственной науки и создание оригинальных отечественных препаратов»,— уверен господин Жулев.

К 2030 году объем производства в отечественной фармацевтике должен вырасти вдвое по сравнению с 2024 годом — до 1,5 трлн руб. Эти цифры закреплены в принятой стратегии «Фарма-2030», которая охватывает весь спектр задач отрасли: от наращивания выпуска лекарств до развития производства медицинских изделий. «Благодаря этому документу мы сможем системно подойти к изменению ситуации в отрасли и решать глобальные задачи»,— отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Российская фармацевтика сегодня постепенно набирает темп. С целью замещения ушедших брендов формируется собственная научная база и соответствующие производственные мощности. Новые заводы, локализованные субстанции и препараты для лечения тяжелых заболеваний — все это становится фундаментом для развития отрасли на долгие годы.

Алла Кораблева