В Татарстане зарегистрировали завозной случай клещевого вирусного энцефалита — заражение произошло после укуса клеща во время отдыха в Челябинской области, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

В Татарстане зарегистрировали завозной случай клещевого энцефалита

В Татарстане зарегистрировали завозной случай клещевого энцефалита

С начала сезона в медицинские организации обратились 2,6 тыс. человек с укусами клещей, в том числе 604 ребенка. Наибольшее число обращений зафиксировано в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском и Нижнекамском районах.

У части клещей выявили возбудителей боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза, а также вирус клещевого энцефалита.

