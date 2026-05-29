Начальницу отделения «Почты России» в Ижевске осудили за кражу 1 млн рублей

Ленинский райсуд Ижевска приговорил начальницу одного из отделений «Почты России» к 4,5 годам лишения свободы за присвоение 940 тыс. руб. с использованием служебного положения (ст. 160 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что задержанная предпринимала попытки сокрыть преступление, модифицируя информацию в единой информационной системе отделения «Почты России». Подсудимая будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его отсрочили до достижения ребенком осужденной 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.