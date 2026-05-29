Опрос: для счастливой жизни жителям Ижевска нужен доход более 230 тысяч рублей

Опрошенные Жители Ижевска назвали уровень дохода, который им необходим для счастливой жизни, — 231 тыс. руб. в месяц. Это следует из опроса от сервиса SuperJob. За год показатель увеличился на 17 тыс. руб.

В целом по стране граждане называли сумму в 253 тыс. руб. Запрос у мужчин значительно больше, чем у женщин: 309 против 240 тыс. руб.

Респонденты, зарабатывающие до 100 тыс. руб., оценивали «счастливую сумму» в 223 тыс. руб. Участники опроса с заработком выше 150 тыс. руб. — 337 тыс. руб. Наличие у респондентов высшего образования увеличивает запрос до 297 тыс. руб. для сравнения, опрошенные со средним образованием называли сумму 238 тыс. руб.