Измениться, чтобы сохраниться

В Свердловской области представители власти, бизнеса и предпринимательских объединений обсудили текущие перемены в отрасли и поделились кейсами трансформаций конкретных компаний, которые могут стать полезными предпринимателям, на конференции «Решения вместо прогнозов: как бизнес проходит период трансформации. Открытый разговор».

Мероприятие было организовано «Ъ-Урал» и «Цифра брокер» совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП).

Основными причинами трансформации, по словам участников обсуждения, становятся переход на российские решения, изменения кадрового рынка и увеличение высокотехнологичных сфер. Так, по словам коммерческого директора «Цифра брокер» Вячеслава Степанова, компания разделила бизнес и полностью перешла на работу с инвестициями в российские активы. Для этого нужно было изменить позиционирование для клиента на новом рынке и сделать упор на свою квалификацию в смарт-сегменте. Уход иностранных вендоров с российского рынка позволил компании «Аренадата» внедрять свои системы управления базами данных, а еще — развивать в России технологию конфиденциальных вычислений одновременно с зарубежными коллегами.

Руководитель по работе с инвесторами и рынками капитала HeadHunter Тельман Шаганц рассказал, что ситуация на рынке труда сейчас нетипична: безработица остается на минимальных уровнях, при этом к прошлому году число активных вакансий снизилось на четверть, а число активных резюме выросло на 36%. Работодатели перестают активно нанимать сотрудников, но делают упор на их удержание и повышение квалификации.

Для многих компаний трансформация становится возможной благодаря высокотехнологичным решениям.

Ретейлер X5 на фоне дефицита кадров в сфере заменяет роботами сотрудников распределительных центров, «Яндекс» объединяет в одном контуре ИИ-инструменты и автономный траснпорт, что позволяет совмещать технологические сервисыс реальностью. Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов подчеркнул, что автоматизация и цифровизация становятся особенно актуальны в условиях дефицита ресурсов для экстенсивного развития кадров и капитала.

Подготовила Анна Капустина