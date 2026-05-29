В Башкирии ожидаются заморозки и грозы

30 мая в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Местами пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке возможны сильные и очень сильные дожди, грозы.

Будет восточный, северо-восточный ветер 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4...+9°, в северных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°, днем потеплеет до +16...+21°, на юго-востоке — до +11°.

На дорогах утром местами будет дымка, видимость — 1– 2 км.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. На юго-востоке ожидаются очень сильные дожди, в северных районах — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°.

В Уфе будет облачная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем — грозы. Ветер будет восточный, северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью похолодает до +4...+6°, днем — +16...+18°.

Майя Иванова