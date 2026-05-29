Житель Малопургинского района задержан после угона автомобиля «ВАЗ»

Полицейские задержали 33-летнего жителя села Уром в Малопургинском районе по подозрению в краже «ВАЗ-2105». Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортом (ст. 166 УК). Об этом сообщает МВД по Удмуртии. Задержанный был ранее судим и не имел водительских прав.

В дежурную часть обратился 25-летний владелец автомобиля. По версии следствия, подозреваемый, находясь в Ижевске на ул. 9-я Подлесная, проник в припаркованный у многоквартирного дома автомобиль. Фигурант воспользовался оставленными в машине ключами и уехал в село Уром, где остановился у магазина.

«Выйдя из торговой точки, подозреваемый продолжил движение, однако не справился с управлением, совершил съезд в кювет, после чего бросил транспортное средство и скрылся с места преступления»,— сообщили в МВД.

Подозреваемого задержали полицейские. По статье предусмотрено до трех лет лишения свободы.