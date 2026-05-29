Выставка «Великая Всероссийская» открылась в нижегородских Пакгаузах

В Нижнем Новгороде 28 мая в выставочном Пакгаузе на Стрелке открылась мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» в честь 130-летия Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. По данным областного правительства, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По замыслу организаторов открывшаяся экспозиция должна показать выставку 1896 года с одной стороны как важное историческое событие, с другой — как непрерывный процесс развития. В этом процессе посетитель может пройти путь от событий прошлого к современным реалиям.

На выставке представлены экспонаты, которые демонстрировались на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году. Специально для «Великой Всероссийской» создали цифровой слой с элементами дополненной реальности, который оживляет 3D-макет территории исторической выставки. В VR-зале осмотреть выставочные павильоны изнутри.

Всероссийская промышленная и художественная выставка проходила в Нижнем Новгороде с мая по октябрь 1896 года. Выставка занимала более 80 га территории в районе современного Парка 1 Мая в Нижнем Новгороде. Для нее было построено более 170 павильонов. Она стала первой, прошедшей вне столичных городов, крупнейшей за всю историю проведения всероссийских выставок и единственной, получившей статус «Великая».

Андрей Репин