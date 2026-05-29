«Среда влияет на то, будет ли человек заниматься спортом»

Спорт в современном городе превращается из обычного занятия в образ жизни, а люди все чаще понимают, что это напрямую влияет на их здоровье. Сформировать привычку к ежедневному спорту помогает городская среда, которая подталкивает к занятиям. О том, как эффективно разработать такую среду и как сейчас подходят к благоустройству пространств для активного досуга, рассказал генеральный директор и партнер KENGURU PRO Дмитрий Зайченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Kenguru Pro Фото: Пресс-служба Kenguru Pro

Может ли изменение городской среды качественно повлиять на сценарии жизни людей в этих пространствах? Потребность в спорте не покрывается коммерческими залами?

Есть исследования, показывающие, что здоровье человека во многом зависит от привычек, а среда как раз их формирует. Поэтому среда непосредственно влияет на то, будет ли человек заниматься спортом. Многие, конечно, находят какие-то варианты, но зачастую — нет. Если бы были точки притяжения, куда люди могли бы прийти не только заниматься спортом, но и просто проводить время, это бы максимально позитивно сказалось на вовлеченности населения в спорт и активный образ жизни. Мы говорим не о профессиональном спорте, а о доступном. Человек может выйти и комфортно позаниматься в парке, сквере, на открытой спортивной площадке. Спортзал — это уже другое: туда нужно ехать, платить, и у него нет той же доступности.

Как происходит вовлечение в такой спорт? Человек просто проходит мимо и решает попробовать?

Мы как компания, которая на сегодняшний день построила около 9000 спортивных площадок в 70 странах мира, понимаем, что каждая площадка должна жить. Для этого нужно периодически проводить вовлекающие мероприятия. Мы, например, проводим всероссийский фестиваль, где есть панна-футбол, настольный теннис, воркаут. Периодически нужно проводить совместные тренировки. Людей нужно увлекать и показывать даже самые простые упражнения: как повисеть на турнике, поработать с резинкой, сделать австралийские подтягивания. Все это влияет на общее состояние человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Kenguru Pro Фото: Пресс-служба Kenguru Pro

Что нужно менять в подходах к созданию городской среды сейчас?

Спортивные пространства следует планировать заранее, а не добавлять их потом, когда парк уже спроектирован. Важно проектировать большие пространства, куда будут приходить и дети, и подростки, и взрослые, и пожилые люди, и люди с особенностями здоровья. Люди должны знать, где все это находится, и им должно быть удобно туда добираться. Если коротко, тактика такая: делать удобные просторные площадки и привлекать людей мероприятиями, благодаря чему активный образ жизни становится для них нормой.

Какие тренды в проектировании городской среды вы можете выделить? Что, как вам кажется, станет популярным в будущем: проектирование городской среды будущего — какое оно?

Во-первых, человек должен легко находить место, где можно позаниматься, и понимать, что именно там есть. Во-вторых, ему нужен понятный сценарий использования площадки. Для этого можно использовать приложение и/или инструкции на самой площадке. Также важно, чтобы человек мог оценить свое функциональное состояние с помощью оборудования на площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Kenguru Pro Фото: Пресс-служба Kenguru Pro

Это влияет непосредственно на жизнь.

Есть исследования, показывающие, что к 2040 году увеличится число людей, доживающих до 80–90 лет, но при этом вырастет и количество заболеваний, то есть снизится качество жизни. Здравоохранение и фармацевтика важны, но они не обеспечат возможность активно передвигаться, поднимать внуков на руки или нести сумки, если человек сам не будет за собой следить. После 30 лет мы теряем мышечную массу, и если не заниматься силовыми тренировками, мышцы будут уходить. Нужны и аэробные нагрузки: не обязательно бег, можно использовать велосипед, ходьбу и так далее. Сердце — один из главных органов, и всего 150 минут ходьбы или легкого бега в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20–30%. Об этом нужно думать не в 60–70 лет, а уже в 30–40.

Где эффективнее размещать такие площадки — в парке, во дворе или везде сразу?

Во дворе жилого комплекса большого пространства не создать. Лучше это делать в парковых территориях или в межквартальных пространствах, где есть 10–15 корпусов и куда открыт доступ. Там можно проводить фестивали и большие мероприятия. Во дворе это сложнее: не всем нравится шум и массовые активности под окнами. Так что идеальный вариант — островки во дворах и большие пространства в парках или между кварталами.

Подготовила Анна Капустина