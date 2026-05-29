Минобороны России сообщило о взятии четырех населенных пунктов в зоне СВО

Российские военнослужащие заняли населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Новоподгородное перешло под контроль вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Центр». Всего за неделю с 23 по 29 мая российская армия заняла 10 населенных пунктов в зоне спецоперации, отчитались в Минобороны.