Живая среда

Спортивный квартал «Архангел Михаил» стал не только архитектурной доминантой, но и настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Именно здесь формируются новые спортивные традиции, а интерес к здоровому досугу становится частью повседневной реальности екатеринбуржцев.

Хорошо там, где мы есть

Квартал «Архангел Михаил» — масштабный проект, реализуемый Русской медной компанией в Екатеринбурге, — стал символом динамичного, открытого и развивающегося мегаполиса, где заботятся о здоровье и активном досуге жителей. Здесь жизнь бурлит всесезонно. Уникальный фестиваль «Энергия РМК», чествование чемпиона UFC Петра Яна, чемпионат России по самокату, старт байкерского сезона, встреча с фанатами шоу «Титаны», открытые тренировки с именитыми спортсменами — разные по масштабу и концепции мероприятия объединяют жителей всех возрастов и социальных групп, формируя новые стандарты качественной, насыщенной жизни людей и города в целом.

По сути, квартал «Архангел Михаил» задает тренд на городскую среду нового формата — живую, комфортную, гармоничную. Здесь люди не только занимаются спортом, причем независимо уровня подготовки, но и знакомятся, общаются, проводят время с семьей.

Эпоха достижений

Доступность тренировок для каждого — главный принцип Русской медной компании, которая системно вкладывается в развитие массового и профессионального спорта, создавая высокотехнологичные объекты. Такая позиция «социального инвестора» получила признание не только среди горожан, но и в профессиональном сообществе. Объекты РМК не раз становились победителями федеральных премий и конкурсов, получая признание экспертов на разных уровнях. Причём проекты начинают собирать награды с самого запуска. Недавний пример - премия в области спортивного бизнеса СБК: там в топ спортивных объектов страны включили и квартал «Архангел Михаил», и зал нового поколения RCC, и Падел-арену РМК.

Среди отмеченных региональным правительством лучших зимних проектов Екатеринбурга — получившие огромную популярность у горожан фестиваль «Энергия РМК. Зима» и сноупарк «РМК Экстрим». Оба проекта впечатляют масштабом и многогранностью. Фестиваль «Энергия РМК. Зима» продлился более двух месяцев и стал самым продолжительным праздником спорта на Урале. Все это время в спортивном квартале «Архангел Михаил» работали шесть интерактивных площадок. Именно здесь функционировали самая высокая горка в России и крупнейший на Урале каток. Именно здесь семьи с детьми, молодежь, профессиональные спортсмены, пожилые люди могли найти занятие по душе, будь то прогулка среди огней «Сказочного леса», квест в лабиринтах ледяного городка или участие в детских турнирах «Золотая шайба». Одной из самых любимых площадок фестиваля стал сноупарк «РМК Экстрим» — уникальный для России проект, построенный с нуля на асфальте, с бесплатными спотом для джибинга и воздушной подушкой для отработки трюков. Здесь тренировалась сборная Свердловской области, а также райдеры из более чем двадцати городов — от Сочи и Калининграда до Владивостока. За сезон тысячи человек прошли обучение в школе по сноуборду и лыжам и позанимались на споте, более 3 500 малышей уверенно встали на сноуборд в зоне «РМК Экстрим. Дети». И все это благодаря синергии высоких спортивных технологий и профессиональной эмпатии тренеров.

Будущее уже здесь

Русская медная компания, будучи трендсеттером социальных перемен, делает ставку на проекты высочайшего уровня, причем как концептуально, так и технически. Один из спортивных эксклюзивов — Академия практической стрельбы «Архангел Михаил». Ее площадка — это крупнейший в мире крытый тир, главная стрелковая площадка страны, где проводятся соревнования с участием спортсменов различных категорий — от любителей до мастеров спорта международного класса, включая чемпионат России, Кубок «Архангел Михаил» и международный турнир Eurasia Open (на открытой площадке).

Еще одним подарком для адептов спорта, на этот раз экстремального, станет открытие в квартале «Архангел Михаил» нового скейт-парка общей площадью три тысячи квадратных метров. Объект, не имеющий аналогов в России, построен в соответствии с олимпийскими стандартами. Конфигурация парка включает три зоны: тренировочную — для безопасной отработки самых сложных и зрелищных трюков на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, самокатах, зону уличных фигур и зону амплитудных прыжков. На площадках установлены износостойкие и ударопрочные конструкции. Особый акцент сделан на безопасности: трамплины с правильным приземлением и ровным радиусом минимизируют риски, даже если райдер недобрал скорости или не рассчитал с амплитудой. Благодаря продуманной архитектуре и наличию элементов разной сложности начинающие спортсмены, в том числе дети от трех лет, смогут постепенно осваивать навыки катания в безопасных условиях. А возможность тренироваться рядом с опытными райдерами даст новичкам дополнительную мотивацию и создаст комфортную среду для обучения без риска и страха.

Совсем скоро в скейт-парке состоятся первые сезонные соревнования «РМК Экстрим» по самокату, BMX, MTB и скейтборду, также в течение всего лета здесь будут проходить мастер-классы с топовыми райдерами России и мира, детские занятия, будут работать школа экстремальных видов спорта и лагерь «РМК Экстрим». А в конце августа новый скейт-парк примет II Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спорт-сменов в дисциплине BMX-фристайл.

Драйв и кайф

Особой главой в коллекции спортивных концепций РМК является популяризация падела. Этот вид спорта пришел на Урал всего несколько лет назад, но уже развивается семимильными шагами благодаря своей зрелищности и доступности — в отличие от тенниса, где требуются месяцы тренировок для уверенного удара, в падел можно играть с нуля и выучить базовые удары за пару занятий. По словам увлеченных и вовлеченных, падел — это не просто динамичная игра на стыке тенниса, сквоша и пинг-понга, а эмоциональная отдушина, азарт, драйв, «химия» между игроками. Благодаря открытию прошлой осенью крытой специализированной Падел-арены РМК, первой и пока единственной в России такого уровня, качества и масштаба, с постоянными кортами и детально продуманной инфраструктурой, екатеринбуржцы получили возможность всесезонно совершенствовать спортивные навыки и вдохновляться знаковыми соревнованиями, причем в самых комфортных условиях.

Дальше — больше: с середины мая любители падела уже наслаждаются любимой игрой на летних кортах Академии падел РМК — каждый день, с девяти часов утра и до позднего вечера. И поскольку падел, став фаворитом миллионов, уже подтвердил статус отдельного вида массовой спортивной культуры, Русская медная компания, как визионер, уже в следующем году начнет строительство Академии падел РМК в квартале «Архангел Михаил». Спойлер: это будет еще один функционально и стилистически уникальный проект площадью более тридцати тысяч квадратных метров.

По задумке архитекторов, сверху здание будет напоминать ракетку, внутри расположатся двенадцать панорамных тренировочных кортов и многофункциональная шоу-арена с трибунами для зрителей и с возможностью трансформации для матчей по другим видам спорта. Итак, игра продолжается!

Подготовила Наталья Каплун