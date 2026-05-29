Euractiv: Греция направит Украине протест из-за дрона со взрывчаткой

Греция готовит официальный дипломатический протест Украине после обнаружения морского дрона со взрывчаткой у острова Лефкада в Средиземном море. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

По данным телеканала Skai, рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер модели Magura V5, начиненный около 100 кг взрывчатки, в пещере у греческого острова. Как полагают греческие власти, дрон мог быть предназначен для атаки на суда, связанные с российским «теневым флотом».

Греция предупредила, что не допустит втягивания Средиземного моря в зону боевых действий, отмечает Euractiv. В начале мая министр национальной обороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины извинений из-за инцидента. По словам представителя МИД Греции Ланы Зохью, никто не вправе атаковать или топить суда в Средиземноморье, даже если те находятся под европейскими санкциями.