Искусство во времени и пространстве

Цифровые технологии все активнее проникают в сферу искусства, формируя новые форматы взаимодействия зрителя и произведения. На Урале этот тренд задал фестиваль «Игра. Цифра. Искусство», который за последние два года под эгидой Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара существенно расширил масштабы проекта: к традиционной выставочной программе добавился образовательный блок, а география охватила два ключевых города макрорегиона — Екатеринбург и Челябинск.

Группа Синара уже не первый год является партнером концептуального и просветительского проекта «Игра. Цифра. Искусство» на Урале». Фонд поддержки и реализации культурных инициатив (ФКИ) Синара совместно с Екатеринбургской академией современного искусства (ЕАСИ) проводят данное мероприятие при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). За это время фестиваль превратился в одно из крупнейших культурных событий Урала с выставочной частью, собственным волонтерским движением, пулом партнеров и образовательной программой.

«Фестиваль — это площадка для исследования феноменов культуры, актуальных проблем и процессов, связанных с жизнью человека. Он дает молодым художникам новые творческие возможности. А благодаря поддержке партнеров удалось вывести выставочный проект на высокий уровень, теперь он уверенно конкурирует с другими проектами по цифровому искусству», — подчеркнул президент Группы Синара Михаил Ходоровский.

Ежегодно программа фестиваля охватывает все новые стороны цифрового искусства. В этом году участники исследовали фундаментальные темы и координаты человеческого бытия — «Время//Пространство». Художники представили видение того, что нас окружает, как меняется искусство, как мы будем жить дальше с этими новыми формами и видами творчества.

Всего для участия в фестивале заявились свыше 200 художников из 25 городов и четырех стран. Из них кураторы отобрали более 60 творцов, чьи работы были представлены на шести площадках Екатеринбурга. В том числе: 35 цифровых произведений в галерейной экспозиции, 35 работ видеоарта, 23 мэппинга (видеопроекции на фасадах зданий), пять зрелищных световых и лазерных инсталляций и аудиовизуальное шоу в городском пространстве.

Просветительская программа включала 20 событий — лекции и мастер-классы, на которых выступили 27 спикеров: именитые художники в сфере цифрового искусства, культурологи, искусствоведы и другие эксперты. Всего фестиваль в Екатеринбурге посетили более 12 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. зрителей побывали на выставочной части. «Проект вызывает интерес у разных людей. Это говорит о том, что цифровое искусство уже не воспринимается как нечто экстраординарное, оно окончательно заняло свою часть культурного поля», — подчеркнул министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Работы художников и мероприятия просветительской программы транслировались в интернете, что, по словам руководителя фестиваля Натальи Сероштановой, сохранит память о них и позволит событию «существовать» и после его окончания.

«Через форматы цифрового искусства мы знакомим широкую публику с взглядом современных художников. Это новое и сложное направление, которое требует времени и усилий. Поэтому в 2026 году мы расширяем географию фестиваля и увеличиваем его продолжительность — выставка пройдет в Екатеринбурге и Челябинске и в каждом городе будет длиться десять дней. Это позволит привлечь широкую аудиторию», — пояснила директор ФКИ Синара Наталья Левицкая.

В Челябинске фестиваль пройдет в сентябре и станет частью празднования Дня города. Для экспозиции кураторы отберут часть работ из галерейной выставки. Их представят во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода. Это будет своеобразным вызовом, поскольку кураторам придется переместиться из «белого куба» в пространство, наполненное функционалом, историей и классической архитектурой. Но куратор выставочного проекта Ксения Башкатова считает, что это соответствует теме фестиваля и в новом месте можно будет поговорить о том, как время течет и меняет окружающее пространство.

Кроме того, в программе фестиваля запланирована зрелищная часть — мэппинг на фасаде Зала органной и камерной музыки «Родина», а также просветительская часть, в реализации которой помогут волонтеры Челябинского государственного института культуры и Южно-Уральского государственного университета.

«Фестиваль — это емкая форма, которая позволяет реализовать много интересных инициатив. У нас много идей, мы будем над этим работать. Фестиваль будет жить и развиваться», — заключила Наталья Левицкая.

Подготовила Анастасия Реутова