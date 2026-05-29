Для китайских туристов создадут маршрут Екатеринбург — Мурманск

Свердловская и Мурманская области заключили соглашение о совместном привлечении китайских туристов, разработав новый маршрут, объединяющий Урал и Арктику, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Первая рабочая встреча делегаций, включавших представителей туроператоров, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и Центра поддержки экспорта Мурманской области, прошла в Харбине (КНР) в рамках Российско-Китайского ЭКСПО.

Предварительная концепция предполагает семидневное путешествие из Харбина с четырьмя днями в Екатеринбурге и тремя днями в Мурманске. Программа включает знакомство с уральскими самоцветами, музеями техники и искусства, а также посещение атомного ледокола «Ленин», Кольского залива и наблюдение за северным сиянием. Так туристы смогут ознакомиться с природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что проект направлен на рост спроса на авиарейс Харбин — Екатеринбург и создаст новые возможности для расширения российско-китайского туристического сотрудничества в условиях продления безвизового режима. «Важным фактором развития экспорта туристических услуг являются многолетние партнерские связи между Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян, а также побратимские отношения между Мурманском и Харбином»,— отметил господин Ионин.

Ирина Пичурина