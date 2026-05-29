УФАС заподозрило «Пермблагоустройство» в заключении антиконкурентной сделки

Пермское УФАС проводит проверку соблюдения законодательства о защите конкуренции МКУ «Пермблагоустройство» при деятельности в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС пожаловались предприниматели, занимающиеся ритуальными услугами в Перми. Как указали заявители, в конце 2025 года МКУ «Пермблагоустройство» провело аукцион на выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений, а также с улиц, мест аварий и иных мест. Начальная цена контракта составила более 470 тыс. руб. По итогам проведения тендера с одним из предпринимателей был заключен контракт сроком до июня 2026 года. В апреле 2026 года МКУ «Пермблагоустройство» вновь провело торги и заключило контракт на вторую половину 2026 года с тем же предпринимателем как с единственным поставщиком в сфере ритуальных услуг.

Заявители считают, что последний аукцион прошел с нарушениями антимонопольного законодательства, поскольку, во-первых, извещение о его проведении было размещено на не соответствующей требованиям законодательства площадке, во-вторых, торги организовали за два месяца до окончания действующего контракта, не уведомив об этом других участников рынка, в-третьих, заявки принимали в день размещения извещения в течение четырех часов, в-четвертых, контракт был заключен с единственным поставщиком, хотя рынок ритуальных услуг в Перми является конкурентным. Заявители высказали подозрение о наличии сговора между МКУ «Пермблагоустройство» и победившим в аукционе предпринимателем.

По результатам рассмотрения заявлений УФАС будет решать вопрос о возбуждении антимонопольного дела.