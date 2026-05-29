Драгоценный оммаж

Виртуозы ювелирного дома S.T. Dupont, который более полутора веков является синонимом французской элегантности, изысканно аранжировали красоты океанической вселенной, описанной Жюлем Верном в романе «20 000 лье под водой», в одноименной лимитированной коллекции — романтикам-эстетам понравится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dupont Фото: Dupont

Каждый экспонат драгоценной саги, будь то ручка-роллер или зажигалка, достоин Лувра и фамильной сокровищницы — настолько филигранно мастера S.T. Dupont изобразили захватывающие фабулы легендарного романа. Это история, в которую можно и хочется погрузиться с головой и созерцать, предвкушая развитие сюжета. Подводная лодка, иллюминаторы, турбины, кораллы, щупальца гигантских кальмаров, даже фактурные морские глубины нашли воплощение в эксклюзивных аксессуарах, скомпонованных в четыре капсулы, каждая из которых посвящена отдельной главе романа.

Mobilis in Mobile («Подвижный в подвижном») — девиз, символизирующий саму суть капитана Немо и его «Наутилуса», — нашел реалистичное отображение в подарочном наборе с ручкой и зажигалкой, обвитыми выгравированными щупальцами кальмара. При этом письменный аксессуар еще и повторяет силуэт (и даже конструкцию) скользящей по океану субмарины из «20 000 лье под водой»: золотое перо стало носом ручки, торец колпачка — иллюминатором, клип венчает компас, а в хвосте закреплены гребной винт и плавники с заклепками на обшивке. В состоянии покоя ручка хранится на подставке в виде кальмара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dupont Фото: Dupont

Путь «Наутилуса» от прозрачных вод к глубинам олицетворяют капсулы «4000 лье под водой в Тихом океане» и «Гольфстрим». Гильошированные под градиентным лаком поверхности ручек в обоих сетах с отделкой позолотой или палладием, словно поддавшись сильным подводным течениям, меняют цвет, переливаясь от холодного синего до теплого бирюзового оттенка. Особой динамики добавляют гравировка пузырьков на грип-секции и подвижный клип в форме меча на колпачке. Такая же метафора на тему погружения в недра океана лежит в основе дизайна зажигалки — одна грань полностью покрыта волнообразной гравировкой, а на второй находится изображение импровизированного иллюминатора. Мощь литературного приключения образно передают желтое турбопламя и знаменитый звук «Cling» при открытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dupont Фото: Dupont

Декоративной «печатью» океана и символом четвертой, заключительной капсулы «Ваникоро» стали непроходимые коралловые рифы — их изображение, выполненное методом шелкографии, украшает покрытый синим глянцевым лаком и хромом корпус шариковой ручки, пепельницы из костяного фарфора и зажигалки в трех дизайнах: Slimmy, Biggy и Twiggy. Золотое решение, как отделка S.T. Dupont!

P. S. Каждый предмет в коллекции «20 000 лье под водой» отмечен гравировкой Nautilus, повторяющей оригинальный почерк Жюля Верна, как фиксация ювелирно-художественных эксклюзивов, с которыми хоть в штиль, хоть в шторм.