Cлово редактора

Инициатива — слово с непростой судьбой. Нас долго учили относиться к ней с осторожностью: «инициатива наказуема». Возможно, поэтому многие важные перемены в нашей стране так часто начинались не благодаря системе, а вопреки инерции. Но сегодня становится очевидно: без инициативы невозможно ни развитие города, ни развитие общества, ни развитие человека.

В интервью этого номера Константин Богомолов вспоминает пушкинскую строчку: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». В этих словах — очень точное ощущение времени. Счастье не может быть постоянным состоянием, но у человека всегда остается возможность выбирать: создавать, влиять, двигаться вперед, даже если обстоятельства далеки от идеальных. Наверное, именно в этом и рождается инициатива — во внутренней воле не оставаться наблюдателем.

Этот номер — о людях, которые не стали ждать идеальных условий. О тех, кто решил действовать. Инициатива не всегда удобна. Она требует энергии, внутренней свободы и готовности принимать решения. Но именно она меняет пространство вокруг нас. Любой город начинается с людей, которые однажды сказали: «Давайте попробуем!» И, возможно, главное сегодня — не бояться этой фразы.

Марина Архипова