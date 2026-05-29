В Румынии 11 военнослужащих пострадали из-за столкновения БТР

В Румынии столкнулись три бронетранспортера (БТР). Пострадали 11 военнослужащих, передает местное агентство Realitatea.

Авария случилась в уезде Сэлаж на северо-западе Румынии. В аварию попали БТР Piranha 5, принадлежащих военной колонне 813-го пехотного батальона. По данным сухопутных войск Румынии, причиной стало несоблюдение разрешенной дистанции между БТР. Водителей военной техники проверили на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера, результаты оказались отрицательными.

10 пострадавших были эвакуированы в госпиталь. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные. Движение транспорта в этом районе было временно ограничено. При столкновении военная техника получила незначительные повреждения.