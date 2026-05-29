Lexus с пятью детьми перевернулся в кювете под Волгоградом
В Дубовском районе Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, накануне в 11:35 на 602-м км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград 35-летняя женщина не справилась с управлением. В результате ее Lexus LX 570 съехал в кювет и перевернулся.
«В результате ДТП сама водитель и пять несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении полиции.