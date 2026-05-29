Глава СКР обратил внимание на конфликт вокруг пляжа в Сипайлово

Председателю СКР Александру Бастрыкину должны будут доложить о ситуации вокруг участка на берегу реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Жалоба на нарушение прав жителей города Уфы поступила в соцсети ведомства. По словам граждан, индивидуальный предприниматель арендовал участок на набережной для строительства базы отдыха, обнеся территорию забором. Это закрыло доступ к водоему, а за посещение пляжа владелец земли требует плату.

В 2022 году, отмечает Информационный центр СКР, суд потребовал освободить землю от временных строений, но на сегодня решение суда не исполнено.

Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по Башкирии Марат Галиханов должен будет доложить Александру Бастрыкину о результатах процессуальной проверки, принятом решении, а также о работе по разрешению проблемы.

С 2011-го по 2020 год участок пляжа «Берег солнца» общей площадью более 3 га на набережной Уфы арендовала индивидуальный предприниматель Оксана Тельпова. Договор аренды был расторгнут по инициативе администрации Октябрьского района Уфы. В июле 2022 года министерство земельных и имущественных отношений обязало ее в суде освободить землю от временных строений, шатров, детской и спортивной площадки и элементов благоустройства. Попытки госпожи Тельповой оспорить расторжение договора и требование освободить участок успехом не увенчались.

