В Индустриальном районе Перми из-за антисанитарии закрыли кафе

Сотрудники главного управления службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли кафе в Индустриальном районе Перми. Ранее в заведении выявили грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в кафе «Шаурмания» на ул. Карпинского, 64, не соблюдалась последовательность технологических процессов, не хватало моечного, технологического, бактерицидного оборудования, помещения имели дефекты отделки. Также проверяющие обнаружили грязь на полу, жир на оборудовании, а моечные ванны были захламлены грязной посудой и остатками еды. Личные вещи сотрудников хранились вместе с рабочей одеждой, отсутствовали их медицинские книжки.

Суд приостановления деятельности кафе «Шаурмания» сроком на 30 суток. В ходе проведения исполнительных действий входные двери заведения были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.