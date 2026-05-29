Белые ночи подсветили сезонный скачок

Приближается сезон белых ночей. “Ъ FM” поговорил с туроператорами и узнал, где этим летом лучше всего наблюдать это явление и во сколько сейчас обходятся такие поездки. Главным центром притяжения традиционно остается Санкт-Петербург с его разводными мостами, прогулками по Неве и праздником «Алые паруса». Впрочем, увидеть белые ночи можно не только там.

Такой эффект также наблюдается в Архангельске, Карелии, Коми, Югре, Якутии и Мурманской области, где светлое время суток постепенно переходит в полярный день. Но туристам стоит быть готовыми и к сезонному скачку цен, предупреждает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Белые ночи, с одной стороны, — это хорошо и красиво. Но с другой стороны, ценник сразу увеличивается минимум в полтора, а иногда и в два раза. И номер в Петербурге, который обычно стоит, скажем, 10 тыс. руб. в сутки, вдруг можно снять только за 20 тыс. руб. Поэтому белые ночи — это и приятные эмоции, и испытание для кошелька».

В период белых ночей во многих северных городах организуют крупные фестивали и массовые мероприятия. В одном только Петербурге проходят десятки концертов, театральных и музыкальных событий под открытым небом. А центральным традиционно остается фестиваль «Белые ночи». В Югре в это время проходит международный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», а в Якутии, например, отмечают национальный праздник лета Ысыах.

При этом в Петербурге и Карелии пока еще можно найти варианты на разный бюджет, особенно если бронировать поездку заранее, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин:

«Если не брать экономический форум в Питере, который обычно создает дефицит мест в отелях, на остальные даты, в принципе, всегда есть что найти: предложений по Питеру и Карелии довольно много, они достаточно качественные и рассчитаны на разный ценовой сегмент. Конечно, если хочешь получить оптимальное соотношение цены и качества, бронировать лучше заранее. Можно с семьей съездить на выходные, посмотреть город, белые ночи, разведение мостов и уложиться в 50 тыс. руб. В Карелии примерно такой же ценник выйдет. Если говорить про Мурманск и уж тем более Северодвинск, то бюджеты будут отличаться в полтора-два раза и более».

Увидеть белые ночи можно и за пределами России, например, в Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Канаде. Однако с поездками в эти страны сейчас могут возникнуть сложности, прежде всего из-за виз, предупреждает руководитель компании MAYEL Travel Майя Котляр:

«Белые ночи уже давно перестали быть особенностью исключительно Петербурга. Это может быть целая северная история, если рассмотреть Финляндию, Норвегию, фьорды и Балтику. Но Северная Европа труднодоступна для россиян. С Финляндией сейчас у России нет сухопутной границы. Но если есть возможность, маршрут может получиться очень красивый — мы до сих пор делаем туда туры, но уже другого формата. Если говорить про Норвегию, Швецию, Данию, Исландию — это самые дорогие направления, день может обходиться в €300-450».

Самые светлые ночи в северном полушарии традиционно приходятся на летнее солнцестояние — примерно на 21 июня. А затем уже начинается астрономическое лето.

Владислав Викторов