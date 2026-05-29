17 жителей Прикамья предстанут перед судом за мошенничество с выплатами по господдержке

Следователем отдела МВД России «Лысьвенский» завершено расследование уголовного дела в отношении 17 жителей Прикамья, обвиняемых в совершении пособничества в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, с августа 2022 года по октябрь 2023-го 14 обвиняемых, являясь многодетными родителями, решили воспользоваться правом, дающим получение субсидии для погашения ипотеки. За помощью они обратились к трем риелторам, которые должны были найти и оформить ипотеку на сумму не более 450 тыс. руб. Во всех эпизодах такими объектами становились комнаты в общежитиях Лысьвы. После того,как многодетные родители оформляли ипотеку в рамках госпрограммы и покупали комнаты, они тут же их продавали, тем самым обналичивая и похищая деньги, принадлежащие финансовой компании, которая выступала оператором государственных программ поддержки. Сумма ущерба превысила 4,5 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.