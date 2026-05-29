Путин поучаствовал в заседании ВЕЭС в Астане

Президент России Владимир Путин в числе других руководителей стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Мероприятие проходило во Дворце независимости в Астане и началось со встречи в узком составе.

Помимо Владимира Путина, на заседании присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян, премьер-министр республики Никол Пашинян от встречи стран ЕАЭС отказался.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, участие Армении в ЕАЭС станет одной из центральных тем обсуждения на заседании. На повестке саммита также доклады о развитии объединения и о совместных планах стран-участниц до 2029 года. Отдельно стороны обсудят итоги 20-летней работы Евразийского банка развития и рассмотрят отчет о регулировании деятельности естественных монополий.

Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным визитом 27 мая. Накануне он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и поучаствовал в Евразийском экономическом форуме. Также господа Путин и Токаев подписали несколько совместных документов.