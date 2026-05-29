В челябинских детских лагерях проведут учения по безопасности

В детских оздоровительных лагерях Челябинской области 29 мая по плану проведут учения по безопасности, в том числе для отработки действий при угрозе атаки БПЛА. Мероприятия организует Министерство просвещения РФ совместно с силовыми ведомствами, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Учения проводятся, чтобы у детей и сотрудников учреждений появились устойчивые реакции и навыки, которые можно использовать при опасности. В тренировках примут участие около 50 лагерей области. Оценивать результаты учений будут представители силовых и правоохранительных органов: УФСБ, полиции, Росгвардии, МЧС. Будет уделено отдельное внимание профилактике чрезвычайных ситуаций — проверке систем оповещения и инструктажам с персоналом.

Виталина Ярховска