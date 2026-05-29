Молодежь Татарстана стала чаще выбирать рабочие профессии
По итогам I квартала среди подростков 14–18 лет наиболее популярны вакансии официантов и бариста, упаковщиков, разнорабочих, курьеров и грузчиков. Молодежь Татарстана все чаще выбирает рабочие профессии вместо офисной занятости, следует из исследования hh.ru на основе резюме за последние три года.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
При этом наиболее заметный рост числа резюме фиксируется в сегменте рабочих профессий: кассиры-операционисты (+1363%), разнорабочие (+1322%), упаковщики и комплектовщики (+476%), а также грузчики (+470%). Интерес к офисным специальностям растет значительно медленнее.
Похожая ситуация наблюдается в группе 19–30 лет. Там чаще всего выбирают работу в логистике, торговле и сфере обслуживания. Самую высокую динамику роста числа резюме продемонстрировали разнорабочие (+502%), официанты и бариста (+278%), а также упаковщики, комплектовщики и грузчики (по +224%).
Аналитики отмечают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются как полноценная карьерная траектория, а не временная занятость.