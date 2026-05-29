По итогам I квартала среди подростков 14–18 лет наиболее популярны вакансии официантов и бариста, упаковщиков, разнорабочих, курьеров и грузчиков. Молодежь Татарстана все чаще выбирает рабочие профессии вместо офисной занятости, следует из исследования hh.ru на основе резюме за последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодежь Татарстана стала чаще выбирать рабочие профессии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Молодежь Татарстана стала чаще выбирать рабочие профессии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом наиболее заметный рост числа резюме фиксируется в сегменте рабочих профессий: кассиры-операционисты (+1363%), разнорабочие (+1322%), упаковщики и комплектовщики (+476%), а также грузчики (+470%). Интерес к офисным специальностям растет значительно медленнее.

Похожая ситуация наблюдается в группе 19–30 лет. Там чаще всего выбирают работу в логистике, торговле и сфере обслуживания. Самую высокую динамику роста числа резюме продемонстрировали разнорабочие (+502%), официанты и бариста (+278%), а также упаковщики, комплектовщики и грузчики (по +224%).

Аналитики отмечают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются как полноценная карьерная траектория, а не временная занятость.

Анна Кайдалова