В Астраханской области введут запрет на проезд фур в жаркие дни

Власти Астраханской области с 12 июня по 31 августа вводят временное ограничение движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Запрет будет действовать ежедневно с 10:00 до 22:00 в те дни, когда дневная температура воздуха превысит 32 °C, указано в документе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Соответствующее постановление ведомства № 6-п было подписано 25 мая 2026 года. Ограничение касается только дорог регионального и межмуниципального значения и применяется исключительно при подтвержденных данных Астраханского гидрометцентра. Власти рассчитывают таким образом снизить ущерб от перегруженных фур, который особенно заметен при высоких температурах, когда асфальт становится более уязвимым.

Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, включая международные рейсы, перевозку грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на дорожно-строительную технику и материалы, используемые при аварийно-восстановительных и ремонтных работах.

Марина Окорокова