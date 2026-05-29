«Фикс Прайс» анонсировал второй этап выкупа акций

«Фикс Прайс» объявил о втором этапе выкупа акций (buyback) через дочернюю структуру «Бэст Прайс». Объем выкупа — до 1 млрд акций, или не более 1% уставного капитала (УК) компании.

Программа buyback начнется 1 июня и будет действовать до 12 месяцев. «Приобретенные ценные бумаги могут быть использованы покупателем, среди прочего, для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или других мотивационных механизмов»,— пояснили в компании.

«Фикс Прайс» начал первый этап buyback в сентябре 2025 года. Тогда было выкуплено 300 млн акций, 250 из них (0,25% УК) переданы сотрудникам по программе мотивации.