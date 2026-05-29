Жителя Удмуртии осудили за призывы к экстремизму в соцсетях

Воткинский райсуд Удмуртии вынес приговор 53-летнему жителю Воткинска за публичные призывы к экстремизму в отношении сотрудников полиции (ст. 280 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, их фигурант разместил в соцсетях.

Подсудимый разместил комментарий во «ВКонтакте» в 2021 году. Его высказывания содержали негативную оценку действий полицейских и призывы к экстремистской деятельности.

Подсудимый свою вину признал. Судебная инстанция среди прочего учла рецидив преступления и начали фигуранту год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.