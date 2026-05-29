Зарегистрированы случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом в Удмуртии

В Удмуртии двое человек заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом с начала эпидемического сезона. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Зарегистрированы по одному случаю заражения энцефалитом в Якшур-Бодьинском районе и боррелиозом в Красногорском районе. Всего с начала года в регионе было зарегистрировано 4,5 тыс. случаев присасывания клещей, среди пострадавших — 1,1 тыс. детей.