Цены на студии в Перми выросли на 23% за два года

В Перми студии площадью 18–30 кв. м на вторичном рынке за два года выросли в цене на 23%. Стоимость квадратного метра в таком активе составила 143 тыс. руб. против 116 тыс. руб. двумя годами ранее. За год рост составил 12%. Об этом сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на пресс-службу «Циана».

В среднем по городам-миллионникам вторичные студии подорожали на 18% за два года. Наиболее заметный рост отмечен в Нижнем Новгороде (рост на 28%, до 188 тыс. руб. за 1 кв. м), Екатеринбурге (на 22%, до 171 тыс. руб.), Воронеже (на 20%,до 129 тыс. руб.). При этом в Москве прирост поставил 35%. В столице средняя цена за квадратный метр в студиях выросла с 378 тыс. в мае 2024-го до 511 тыс. руб. в мае 2026 года.

Минимальная динамика за тот же период отмечена в Ростове-на-Дону (на 5%, до 152 тыс. руб. за 1 кв. м), Краснодаре (на 8%, до 147 тыс. руб.), Омске (на 9%, до 117 тыс. руб.), Самаре (на 13%, до 131 тыс. руб.).

«Это во многом связано с эффектом низкой базы ранее, когда в 2020–2025 годах цены на такое жилье и микростудии, наоборот, росли медленнее. Кроме того, значительная часть сделок здесь проходит в формате альтернативных продаж с минимальным объемом доплаты, поэтому продавцам было проще повышать цены предложения, чем в сегменте компактных лотов, где рост сдерживают дорогая ипотека и замедление роста доходов населения»,— пояснил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.