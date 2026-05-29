В Балтачевском районе директора школы оштрафовали за травмирование детей

Прокуратура Балтачевского района оштрафовала директора школы села Старобалтачево на 10 тыс. руб. за нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в феврале-марте этого года два ученика пятого и шестого классов получили травмы. По мнению прокуратуры, это свидетельствует «о ненадлежаще организованной работе по обеспечению безопасных условий» пребывания в общеобразовательном учреждении и отсутствии контроля со стороны педагогических работников и классных руководителей, отмечается в сообщении.

По итогам проверки прокуратура внесла директору представление и назначила административное наказание.

