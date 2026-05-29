«Уралкалий» празднует День химика

«Уралкалий» отмечает День химика – главный профессиональный праздник работников поверхностного комплекса.

В честь праздника на торжественных мероприятиях 560 сотрудников компании отмечены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами, Благодарственными письмами губернатора Пермского края, администраций Березников и Соликамска, а также почетными грамотами подразделений.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены 25 работников «Уралкалия». Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Пермского края отмечены 14 сотрудников, дипломами Российского союза химиков – 25 человек, а высшую корпоративную награду «Уралкалия» – знак «Почетный калийщик» получили 13 сотрудников.

В номинации «Лучшая фабрика» награда присуждена коллективу сильвинитовой обогатительной фабрики БКПРУ-3. Комплекс погрузочно-разгрузочных работ СКРУ-3 признан победителем в номинации «Лучший погрузочный комплекс».

Ко Дню химика подведены итоги конкурсов профессионального мастерства лаборантов химического анализа в номинациях «Лучший лаборант в области аналитических испытаний», «Лучший лаборант физико-механических испытаний», «Лучший молодой лаборант» и работников семи обогатительных фабрик в номинациях «Лучший мастер», «Лучший аппаратчик» и «Лучшая команда технологов».

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

– День химика – это профессиональный праздник команды технологов, инженеров, лаборантов и всех тех, кто ежедневно работает над выпуском и повышением качества продукции. Профессионализм наших химиков, инициативность и готовность к постоянному совершенствованию технологий позволяют компании внедрять новые инвестиционные проекты, двигаться вперед, укрепляя конкурентоспособность на калийном рынке. Особые слова признательности – ветеранам химической промышленности, которые передают опыт и знания новым поколениям специалистов и показывают достойный пример преданности профессии.

ПАО "Уралкалий"