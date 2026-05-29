Энергетики «Т Плюс» в Перми обследовали 600 метров теплосетей с помощью робота-диагноста

В Пермском филиале «Т Плюс» подведены первые итоги применения роботизированного диагностического комплекса на тепловых сетях. С использованием телеуправляемого оборудования обследовано 600 м трубопроводов. Работы прошли в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27 в Индустриальном районе Перми. Всего до начала подачи тепла таким современным способом будет проверено 10 км тепломагистралей.

«Применение робота-диагноста — это последовательный шаг в повышении надёжности теплоснабжения. Технология позволяет выявлять потенциальные проблемы до их перехода в нештатные ситуации, своевременно планировать ремонты и минимизировать риски для клиентов. В ходе подготовки к отопительному сезону такой подход приобретает особое значение», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По итогам применения робота-диагноста выявлено 12 дефектов, преимущественно связанных с критическим и близким к критическому истончением стенок труб. Своевременное обнаружение таких зон позволяет провести ремонт до наступления отопительного сезона и исключить риск технологических нарушений. В летний период работы с применением робота-диагноста пройдут в Индустриальном, Свердловском, Дзержинском, Кировском районах Перми, а также в Краснокамске.

Диагностический комплекс сочетает высокоточную видеокамеру для визуального и измерительного контроля сварных соединений и модуль магнитной дефектоскопии для оценки состояния металла трубы. Продолжительность обследования — около 10 часов на 100 м. В отличие от выборочного контроля в отдельных точках (например, в тепловых камерах), технология обеспечивает сплошную диагностику по всей длине участка.

Обслуживание комплекса требует специальной подготовки: сотрудники Пермского филиала «Т Плюс» прошли необходимое обучение. Полученные данные обрабатываются в программном комплексе, что позволяет превентивно выявлять повреждения, сокращать потери теплоносителя и повышать надёжность теплоснабжения жителей. Это особенно значимо в условиях возрастающих нагрузок в осенне-зимний период.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных и 22,3 тысячи километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,1 ГВт, тепловая мощность – 50,9 тысячи Гкал/ч.

ПАО «Т плюс»