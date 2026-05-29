Суд обязал бывшего студента вуза возместить расходы на обучение

Лысьвенский суд взыскал с бывшего студента стоимость обучения в Уральском государственном университете путей сообщения. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как было установлено в судебном заседании, в 2019 году житель Лысьвы по договору с ОАО «РЖД» поступил в университет путей сообщения на очное отделение электромеханического факультета. Срок обучения составлял пять лет, финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета в рамках целевой квоты. В 2024 году студента отчислили за невыполнение учебного плана и недобросовестное освоение образовательной программы.

Поскольку бывший студент не завершил обучение, не отработал положенный срок и не представил уважительных причин для неисполнения обязательств, юристы вуза потребовали через суд взыскать штраф за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

Суд признал требования вуза обоснованными и взыскал с бывшего студента 280 тыс. руб. Кроме того, с него взысканы судебные расходы в размере 7,5 тыс. руб.