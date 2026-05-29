В Новороссийске задержан подозреваемый в подготовке подрыва пассажирского поезда

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске мужчину 1993 года рождения. Его подозревают в подготовке теракта на ж/д в момент прохода пассажирского поезда. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянин инициативно связался с представителем Службы безопасности Украины через Telegram. Тот дал мужчине задание подорвать участок железной дороги, когда там будет ехать пассажирский поезд.

Для совершения теракта, утверждает ФСБ, россиянин получил инструкции, купил необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество, которое хранил по месту жительства. Его задержали во время обследования участка ж/д, где планировалось совершить подрыв. «В результате проведенных мероприятий пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено»,— заверили в российской спецслужбе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта).