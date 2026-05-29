В Челябинской области полностью восстановлена подача электричества после урагана

На территории Челябинской области в местах, где прошел ураган 27 мая, полностью восстановили электроснабжение обесточенных потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

Шквалистый ветер до 20 м в секунду 27 мая повалил деревья и ветки на линии электропередачи и оборвал провода. Ликвидировали последствия урагана 62 бригады: 186 специалистов и 72 единицы спецтехники. Работы велись круглосуточно. Социально значимые и инфраструктурные объекты получали энергию через резервные источники.

Виталина Ярховска