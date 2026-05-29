В Татарстане на борьбу с онкологическими заболеваниями выделили 288,2 млн рублей

В Татарстане на региональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями в этом году выделили 288,2 млн руб. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из этой суммы 210,4 млн руб. поступит из федерального бюджета, а 77,8 млн руб. — из бюджета Татарстана. В следующем году на реализацию программы предусмотрено 178,7 млн руб.

Согласно документу, к 2030 году в республике планируют повысить доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ожидается, что это позволит увеличить на 7% число пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более пяти лет после постановки диагноза.

К 2030 году ожидается увеличение доли выявления онкозаболеваний на первой стадии до 58,7%, рост числа пациентов, живущих более пяти лет после постановки диагноза, до 71,8%, и снижение одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями до 16,4%.

Анна Кайдалова