«Европа готова повышать ставки»

Истребители Gripen и ракеты Meteor: Швеция предоставит Украине новое вооружение, причем часть самолетов будут переданы Киеву бесплатно. Тем временем Европа так и не смогла согласовать кандидатуру спецпредставителя для переговоров с Россией. Для начала решено определить стратегию диалога с Москвой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что мирное решение конфликта в очередной раз откладывается.

Швеция предоставляет в дар Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen поколения 4+. Еще 22 аналогичных самолета Украина купит. Предполагается, что поставки начнутся в конце текущего года-начале следующего. В комплекте Киев получит авиационные ракеты дальнего радиуса действия Meteor.

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Ульф Кристерссон подписали соответствующее соглашение на шведской авиабазе Уппланд прямо в ангаре на фоне боевых самолетов. В технические детали подробно вникать не будем, однако подобные типы вооружения считается эффективным средством борьбы с управляемыми авиабомбами, в которых у России сейчас есть серьезное преимущество. Теперь появляется возможность несколько уравнять шансы. Хотя все это в будущем, пусть и не столь отдаленном.

Переговоры о поставках Gripen шли более трех лет. Свое окончательное согласие Стокгольм оформил, вступив в НАТО и получив гарантии безопасности, а также финансовую поддержку от союзников. К тому же и Украина теперь располагает деньгами после получения кредита от ЕС.

Впрочем, главное даже не в этом. Европа четко дает понять, что готова повышать ставки в конфликте синхронно с Россией. Так было и раньше. Поставки вооружений не только не сокращаются, а, наоборот, последовательно возрастают. Кроме того, страны ЕС в ответ на угрозы Дональда Трампа выйти из НАТО и сократить численность американских контингентов в Старом Свете приступили к формированию собственных подразделений по защите границ.

Таким образом западные союзники начали делать то, что нынешний глава Белого дома от них последовательно добивался — вплотную задумались о своей обороне без оглядки на США.

Хотя, конечно, все эти меры можно посчитать недостаточными для того, чтобы кому-то угрожать или полноценно защититься от внешнего врага. Зеленский между тем дал понять, что активность его страны по созданию новых вооружений, в том числе баллистических ракет, стала пугать и союзников. И это неудивительно. Во-первых, конкуренция, а во-вторых, как бы не создать нового монстра своими руками. Кстати, украинский лидер в последнее время не особо сдерживает себя в вопросе критики своих друзей-европейцев.

В общем и целом похоже, что на мир на Украине никто особо уже и не рассчитывает, скорее, наоборот. И это естественно, поскольку джинн выпущен из бутылки. Это еще и к вопросу о выборе переговорщика от ЕС для диалога с Россией. Так кажется, что процесс этот надолго затянется. Ведь непонятно, о чем вести разговор, несмотря на то, что стороны заявляют, что темы есть, проблемы накопились и их нужно обсуждать. Но воз и ныне там.

Дмитрий Дризе