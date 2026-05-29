«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт энерготранзита в Арктической зоне России

«Россети Тюмень» завершили плановый капремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП протяженностью более 190 км обеспечивает транзит электроэнергии между ЯНАО и ХМАО-Югрой. Своевременные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения 5,6 тыс. жителей Арктической зоны России.

Энергетики переставили пять опор ЛЭП на новые четырехсвайные и восьмисвайные железобетонные фундаменты, которые обеспечивают большую устойчивость многотонных конструкций на заболоченной местности. Одну из металлических опор заменили на новую, высотой 24 метра и массой 2,2 тонны. Также специалисты оснастили энергомагистраль датчиками дистанционной диагностики, изоляторами-разрядниками и птицезащитными устройствами.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса ЯНАО. На повышение надежности электроснабжения пяти северных населенных пунктов и крупных предприятий нефтегазового сектора энергетики направили свыше 43 млн рублей. Для доставки оборудования и трех бригад персонала по труднодоступной местности арктического региона привлекалась техника повышенной проходимости, в том числе три гусеничных вездехода.

