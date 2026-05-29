В Челябинске изменятся маршруты транспорта на время «Зеленого марафона»

В Челябинске из-за легкоатлетического забега «Зеленый марафон» 30 мая изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Служба организации движения».

С 7 часов до 14 часов 30 мая автобусы будут следовать так:

Маршрут №2: Чурилово — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина.

Маршрут №4: Мамина — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Маршрут №22: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова.

Маршрут №58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская.

Маршрут №64: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Кирова —Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.

Маршрут №81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Виталина Ярховска