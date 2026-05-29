В Татарстане утвердили грант для подготовки специалистов в ведущих зарубежных вузах и научных организациях по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. Общий объем финансирования в этом году составит 100 млн руб., следует из постановления кабмина республики, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на грант «Алгарыш в сфере ИИ» выделили 100 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Татарстане на грант «Алгарыш в сфере ИИ» выделили 100 млн рублей

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Максимальный размер гранта «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта» составит 10 млн руб. Средства можно направить на оплату обучения, медицинскую страховку, транспортные расходы, проживание и питание. Обучение должно проходить в странах, не входящих в перечень недружественных.

Претендовать на грант смогут граждане России до 35 лет, зарегистрированные в Татарстане. У кандидатов должно быть высшее образование либо статус студента выпускного курса.

После завершения обучения грантополучатели обязаны не менее трех лет работать в Татарстане по специальностям, связанным с ИИ или применением таких технологий.

Анна Кайдалова