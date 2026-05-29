Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» возглавит сербский специалист

Главным тренером баскетбольной команды «Динамо» (Уфа) в новом сезоне Суперлиги будет Оливер Попович, сообщает пресс-служба клуба.

Оливеру Поповичу 56 лет. Будучи игроком белградского «Партизана», дважды становился чемпионом Югославии в 1987 и 1989 годах. В 1998 году повторил достижение за «Црвену Звезду». В российском баскетболе играл в команде «Локомотив-Ростов» (ныне — «Локомотив-Кубань») и казанском УНИКСе.

Тренерская карьера связана, например, с работой в студенческой и молодежной сборных Сербии, сербскими клубами Mega Ishrana и «Динамик», а также с молодежным составом казанского УНИКСа и командой «Зенит-2» — фарм-клубом питерского «Зенита».

В сезоне 2025/2026 уфимское «Динамо» возглавлял Евгений Горев. При нем команда в прошлом году стала чемпионом Высшей лиги и получила право на участие в Суперлиге — втором по значимости дивизионе российского баскетбола после Единой лиги ВТБ. С нового сезона Евгений Горев будет наставником «Динамо-2», выступающего в Высшей лиге.

Кроме того, клуб объявил о создании молодежной секции — команды «Динамо-М», которая представит Уфу в Единой молодежной лиге ВТБ. Главным тренером назначен Илья Родионов.

В минувшем сезоне Суперлиги «Динамо» заняло седьмое место.

Идэль Гумеров