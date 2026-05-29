Предприниматели Нижегородской области приняли участие в проекте ПСБ «Бизнес в объективе»

Нижний Новгород, 28 мая 2026 года — ПСБ открыл фотовыставку «Бизнес в объективе» (18+) в рамках празднования Дня предпринимателя при поддержке Правительства и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Фотопроект призван рассказать о представителях малого и среднего бизнеса Нижнего Новгорода и области, в этом году его героями стали 9 предпринимателей. Они ведут свой бизнес в самых разных сферах: от разработки и производства амфибийных судов на воздушной подушке, испытательных стендов и роботизированных комплексов и оборудования для учебных заведений до производства яичного желтка, пищевой и технологической продукции изо льна и обоев.

«Содействие развитию малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений нашей работы, проект «Бизнес в объективе» — важная ее составляющая. В Нижнем Новгороде — городе славных купеческих традиций и исторических предпринимательских династий — фотовыставка проводится ежегодно, ее участниками уже стали более 150 предпринимателей города и области. Наш проект помогает не только расширить их возможности для ведения бизнеса, но и рассказать об их идеях и опыте как можно большему числу людей, а также стимулировать других не бояться возможных трудностей и тоже попробовать начать свое дело»,— отметил Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ.

«Бизнес в объективе» — это уникальный проект, созданный Банком ПСБ, в котором творчество и предпринимательство переплетаются между собой, а идеи становятся бизнес-моделями. Фотопроект является частью программы поддержки бизнеса «ПСБ для МСБ» и реализуется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.

За 12 лет существования проекта было проведено более 900 презентаций фоторабот от Владивостока до Калининграда, что позволило десяткам тысяч людей познакомиться с разнообразием малого и среднего предпринимательства в России.

