День города в Ижевске пройдет без известных в России исполнителей

Администрация Ижевска не планирует привозить известных артистов России на День города 12 июня. Как сообщили в муниципалитете, в городе пройдут концерты групп и творческих коллективов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Уверены, что выступления наших талантливых земляков не менее достойны и создадут праздничную атмосферу»,— ответили в администрации города на вопрос жителя под постом главы Удмуртии Александра Бречалова во «Вконтакте».