В Красноармейском районе в аварии погибли два человека

После наезда автомобиля на столб в Красноармейском районе погибли водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла ночью 29 мая. В деревне Пашнино у дома №6 на улице 1-я Светлая 51-летняя водитель Kia Soul съехала с дороги влево. После этого машина врезалась в столб. В результате ДТП водитель и 49-летняя пассажирка погибли на месте. Обе не были пристегнуты.

Виталина Ярховска