обновлено 08:51

Майнинговая ферма в Мотовилихе нанесла ущерб «Пермэнерго» на 6 млн рублей

Прокуратура Мотовилихинского района Перми и ГУ МВД выявили майнинговую ферму, расположенную в одном из гаражных массивов Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в правоохранительные органы обратились представители «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» с заявлением о самовольном подключении к сетям и безучетном потреблении электроэнергии. В ходе надзорных мероприятий в гаражном боксе по ул. Добролюбова было обнаружено незаконное подключение к электросетям 22 единиц майнингового оборудования для добычи и создания криптовалюты. В результате безучетного потребления электроэнергии «Пермэнерго» причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по фактам причинения имущественного ущерба в особо крупном размере и незаконного предпринимательства.