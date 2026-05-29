Фонд НПИ поддержал молодых предпринимателей на конкурсе «Создай НАШЕ»

III Форум молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» прошел 27 мая в московском «Цифровом деловом пространстве» и стал финалом федерального конкурса. Фонд новых предпринимательских инициатив (НПИ) выступил официальным партнером — учредил номинацию «Прорыв года» и организовал экспертную поддержку финалистов. Форум собрал более 1 тыс. очных участников и десятки тыс. зрителей онлайн-трансляции.

В 2026 году конкурс привлек рекордные более 11 тыс. заявок из всех регионов России. Общий призовой фонд составил 100 млн руб. 100 победителей получили гранты по 1 млн руб. и возможность пройти акселерационную программу Корпорации МСП.

В рамках партнерства Фонд НПИ учредил номинацию «Прорыв года» и на церемонии наградил ее победителя — компанию «АллойТек», разработчика высокочистых материалов для микроэлектроники, замещающих импорт. Победитель получил сертификат на 500 тыс. руб. Помимо этого, на форуме работал эксперт фонда в менторской зоне, а 100 финалистов конкурса получили бесплатные консультации по юридическим, бухгалтерским и другим бизнес-вопросам. Суммарный объем поддержки фонда превысил 1 млн руб.

«Мы посмотрели большое количество проектов и были удивлены качеством того, что делают молодые предприниматели: очень много интересных и перспективных направлений. Победитель нашей номинации — команда, которая в этом году попала сразу во все ключевые тренды: наука, импортозамещение, новые материалы и оптика», — отметил эксперт Фонда НПИ.

Пленарную дискуссию «Не в найме: будущее за развитием молодежного предпринимательства» провел шеф-редактор РБК Кирилл Токарев. Спикеры обсудили, какие предприниматели нужны стране и как поддержать молодой бизнес. Среди участников — специальный представитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, гендиректор АО «Корпорация “МСП”» Александр Исаевич, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, Руководитель департамента предпринимательства Москвы Кристина Кострома, сооснователь ПАО «Группа Позитив» и Фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов и основатель фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

По словам Александра Исаевича, за три года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в научно-технической сфере выросло втрое, а в ИТ — вдвое. Молодежь все активнее идет в технологическое предпринимательство, формируя новый облик сектора.

Ключевым событием стало награждение 100 победителей конкурса, а партнеры вручили специальные призы в собственных номинациях — в том числе «Прорыв года» от Фонда НПИ.

«Создай НАШЕ» — федеральный форум и конкурс молодежного предпринимательства, который проводится с 2024 года АСИ и Корпорацией МСП при поддержке Фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России». За 2024–2025 годы в конкурсе приняли участие более 24 тыс. человек из 89 регионов страны.

Фонд новых предпринимательских инициатив — некоммерческая организация, созданная для развития предпринимательской среды в России. Миссия фонда — оказать поддержку тем, кто хочет начать или развивать свое дело, независимо от масштаба и географии. За 1,5 года работы фонд предоставил более 500 безвозмездных услуг предпринимателям, провел стратегические сессии и индивидуальные консультации.